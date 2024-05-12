Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor.

Şehir merkezine toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak Proje tamamlandığında, konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi eski canlılığına kavuşturulacak.

Kentsel Tasarım Projesinin hızla yükseldiğini belirten Başkan Görgel, “Tarihi dokumuzu muhafaza ederek alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa ediyoruz” dedi.