Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa sunuldu. Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Bilirkişi raporunda, havuzdaki kaçak akım durumunun önceden tespit edilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, özellikle güvenlik zafiyetinin bulunduğu belirtildi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemleri için karakola götürüldü.

Soruşturma Derinleştirilecek

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturmanın bilirkişi raporuna dayanarak genişletileceği ve yeni gözaltıların olabileceği bildirildi. Olayla ilgili teknik incelemeler sürerken, başka sorumluların da tespit edilmesi halinde adli sürece dahil edileceği ifade edildi.

Başkan Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da Elektrik Akımına Kapılmıştı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.