Uçsuz bucaksız bir manzara, yemyeşil doğa, yükseklerde bir cennet…

Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle Kahramanmaraş’ın en büyük güzelliklerinden bir olan Başkonuş Yaylası doğada vakit geçirmek isteyenlerin her mevsim gözde mekânları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1325 rakımında yer alan Başkonuş Yaylası, doğayla iç içe olmak isteyenleri ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, çadır ve karavan kampları, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile at safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başkonuş Yaylası Tesisleri Genel Müdürü Mustafa İşbilir, keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Başkonuş Yaylasıı’na davet etti.