Kahramanmaraş'ın 1800 rakımlı Başkonuş Yaylası, yaz turizmine ev sahipliği yapıyor. Akdeniz'in saklı cenneti olarak bilinen Başkonuş Yaylası, pek çok doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.

Başkonuş Yaylası, doğal yapısıyla geyiklerin ve kuşların yaşam alanı olmasının yanı sıra, yöreye özgü bitki çeşitleriyle de biliniyor. Ekoturizm alanında tatilciler, bungalov evler, karavanlar ve çadırlarda kalmanın yanı sıra kır lokantasında yemek yeme imkânına sahip. Ayrıca, yayla içerisinde doğa yürüyüşleri, çeşitli etkinlikler ve fotoğraf çekme imkânları da bulunuyor.

Eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsüyle Başkonuş yaylası ziyaretçileri, doğanın huzur verici atmosferinde dinlenme fırsatı bulurken, doğal yaşamı ve endemik bitki çeşitliliğini keşfetme şansını elde ediyor.

Bizlerde Aksu haber olarak doğal alanda Kamp yapan Ailelere mikrofonumuzu uzattık.