Toplantıya, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, Ugiad Başkanı İsmail Koyuncu, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Kahramanmaraş Temsilcisi Faruk Aktemur ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi İlker Yiyen’in yanı sıra yaklaşık 50 gazeteci katıldı.

Başsavcı Tiryaki, toplantıda deprem sonrası yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. “6 Şubat depremine ilişkin yürütülen soruşturmalarda sona yaklaşıyoruz. Şu anda elimizde yaklaşık 90 dosya kaldı. Yaz ayına kadar bu dosyaların tamamını sonuçlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Tiryaki, deprem dosyalarının zorlu bir süreç gerektirdiğini, her iki tarafın yakınmalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. “Hem mağdurlar hem de sanıklar açısından dengeli bir süreç yürütmek zorundayız. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini güçlendirmek öncelikli hedefimiz” diye ekledi.

Tiryaki, basın mensuplarının kamuoyunu doğru bilgilendirmesinin önemine de dikkat çekti. “Adaletin doğru anlaşılması ve güvenin sağlanması için basının büyük bir sorumluluğu var. Biz, yargı süreciyle ilgili tüm bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Toplantıda, Kahramanmaraş’taki adli teşkilatın fiziki yetersizliklerine de değinen Başsavcı, yeni lojman projelerinin devreye alındığını söyledi. “Yaklaşık 18 dönümlük bir arazi tahsis edildi. Bu alana 120-130 lojman yapılması planlanıyor. Bu projeyle yargı teşkilatımız daha cazip hale gelecek ve kıdemli, tecrübeli yargı mensupları Kahramanmaraş’ı tercih edecektir” dedi.

Yeni lojman projelerinin, yargı süreçlerini hızlandıracağını ve vatandaşların hukuki güvenlik açısından daha kaliteli bir hizmet almasını sağlayacağını belirten Tiryaki, “Bu projelerle Kahramanmaraş, yargı alanında daha tercih edilen bir şehir haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, Kahramanmaraş basınının sürece yapıcı bir şekilde yaklaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tiryaki, “Geçen süre zarfında basının genel olarak soğukkanlı ve yapıcı bir tavır sergilediğine şahit oldum. Bu süreçte kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle başkanlarımızın şahsında tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.