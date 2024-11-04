Türkiye'de PKK terörünü bitirmek üzere başlayan yeni dönemden sonra kayyum atamaları geldi.

CHP'li İstanbul Esenyurt Belediyesi'nden sonra 3 DEM Partili belediyeye daha kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman, Halfeti ve Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanları görevden uzaklaştırıldı.

AHMET TÜRK DE GÖREVDEN ALINDI

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Türk, konuya ilişkin ilk açıklamasını Halk TV'de Yeni bir Sabah programı ile yayında olan İsmail Küçükkaya'ya yaptı.

"SİİRT'TE YAPTIĞIM BİR GÖRÜŞME GEREKÇE GÖSTERİLMİŞ"

Türk şöyle konuştu:

Sabah 5 buçukta polisler aradı. Bir tebligat iletmek istiyoruz dediler. Kapıya gelip tebligatı verdiler. Bir arama falan olmadı. Bu milletin gasbıdır. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir bu. Normalleşme dedikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Herkesi susturarak.



Açıkçası bir tahammülsüzlüğün ifadesidir bu. Bazı gerekçeler gösteriliyor. Daha önce hakkımda açılan davalar vardı. Siirt'te yaptığım bir konuşma gerekçe gösterilmiş. Bunun dışında devam eden Kobani davası var.



Bu bizimle sınırlı kalmaz, başka yerlere de kayyum atanabilir diye düşünüyorum.

3'ÜNCÜ KEZ KAYYUM ATANDI

Ahmet Türk'ün görevden alınmasıyla birlikte Mardin ve Türk'e 3'üncü kez kayyum atanmış oldu.

Türk 2014'te Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yeniden HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alınmıştı.