Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI TİHA'nın MURAD AESA Radarı ile test uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve test videosunu paylaştı.

"Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da "MURAD AESA Radar + Bayraktar AKINCI TİHA = Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili" paylaşımı yaptı.

"Artık İHA'larımız daha keskin bözlere sahip"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."

Hava araçlarında vazgeçilmez önem taşıyor

Harp ortamının hızla değişen ve gelişen hedef setine karşı koyabilmek için günümüz muharip uçakları AESA teknolojisine sahip radarlarla donatılıyor.

MURAD 100-A, AESA mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip olan ve eşzamanlı hava-hava/hava-yer angajman yetenekleri sunabilen son teknoloji çok fonksiyonlu atış kontrol radarı olarak geliştirildi.

Son dönemde savaş alanlarında insansız hava araçlarının artan rolü göz önüne alındığında, hem muharip jet uçaklarına hem de İHA'lara entegre edilebilen MURAD 100-A Radarı, hava harplerinde operasyonel üstünlüğü sağlamak için tüm hava araçlarında vazgeçilmez önem taşıyor.