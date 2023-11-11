Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci devam ediyor.

Milli SİHA’nın orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5. uçuş testi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, 5. test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu.

Milli SİHA, 6 saatlik başarılı uçuş testi sonucunda önemli bir eşiği daha atladı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.