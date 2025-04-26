Daha önce Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen ilk gemi testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA için yapılan planlama doğrultusunda 22 Nisan'dan itibaren gemide yeni test faaliyeti yürütüldü.

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, şimdiye kadar toplam 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

Bugün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

Baykar Proje Ekibi'ne testlerde gemiye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderlik yaptı.