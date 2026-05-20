Bayram Öncesi Dolandırıcılık Alarmı

Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş ve yardım hareketliliği, dolandırıcıların da yeni yöntemlerle harekete geçmesine neden oldu.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların dini duygularını ve bayram telaşını istismar eden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Özellikle sahte bağış kampanyaları, banka görünümlü mesajlar ve ödeme linkleri üzerinden kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Sahte Kurban Bağışı Tuzağı

Bakanlık açıklamasında, bayram döneminde sıkça karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte kurban bağışı toplama girişimleri olduğu vurgulandı.

Telefon aramaları ya da mesajlarla vatandaşlardan yardım veya bağış adı altında para talep edildiği, bu yöntemlerle mağduriyet oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Yetkililer, bağış işlemlerinin yalnızca güvenilir ve resmi kurumlar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

HGS ve Geçiş İhlali Mesajlarına Dikkat

Bayram tatili nedeniyle artan şehirler arası yolculukların da dolandırıcılar için fırsata dönüştürüldüğü bildirildi.

Vatandaşlara gönderilen mesajlarda:

“Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız”

gibi ifadelerle sahte ödeme ekranlarına yönlendirme yapıldığı kaydedildi.

Bu tür bağlantılar üzerinden banka hesap bilgilerinin ele geçirilme riski bulunduğu vurgulandı.

“Bu Linklere Tıklamayın”

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara şu konularda net uyarılarda bulundu:

Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki linklere tıklamayın

Şifre ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

İşlemleri yalnızca resmi kurumların internet sitesi veya mobil uygulamalarından yapın

Sahte banka sayfalarına karşı adres çubuğunu mutlaka kontrol edin

Kredi Kartı Aidatı ve Devlet Kredisi Tuzağı

Dolandırıcıların sık kullandığı diğer yöntemler arasında ise şu mesajlar yer alıyor:

“Kredi kartı aidatınızı geri alın”

“Dosya masrafı iadesi hazır”

“Devlet destekli krediniz onaylandı”

Bu mesajlar aracılığıyla zararlı yazılımlar yüklenebildiği ya da banka bilgilerine erişim sağlanabildiği belirtildi.

Çocuklar ve Gençler de Hedefte

Bakanlık, yalnızca yetişkinlerin değil çocukların da dijital dolandırıcılık tehdidi altında olduğuna dikkat çekti.

Özellikle oyun platformları üzerinden:

yasa dışı bahis

sanal kumar

sahte kripto para vaatleri

ile küçük yaştaki kullanıcıların hedef alındığı belirtildi.

Ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Şüpheli Durumda Ne Yapılmalı?

Yetkililer, şüpheli işlem durumunda vatandaşların vakit kaybetmeden:

bankalarıyla iletişime geçmesi

hesap güvenliğini sağlaması

kolluk kuvvetlerine başvurması

gerektiğini bildirdi.

Bayram öncesi artan dijital tehditlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.