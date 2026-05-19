Türkiye Genelinde Ormanlar İçin Ortak Hareket

Yaz mevsimi öncesi artan orman yangını riskine karşı Türkiye genelinde dikkat çeken bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Orman Benim” kampanyası, bu yıl da 81 ilde yoğun katılımla hayata geçirildi.

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler aynı amaç için bir araya geldi.

Yangına Davetiye Çıkaran Atıklar Toplandı

Kampanya kapsamında ormanlık alanlar, yol kenarları, yerleşim yerlerinin çevresi ve orman bitişiğindeki riskli bölgelerde çevre temizliği yapıldı.

Özellikle yangın riskini artıran;

cam şişeler

plastik atıklar

kağıt parçaları

metal kutular

yanıcı atıklar

tek tek toplanarak ilgili geri dönüşüm birimlerine teslim edildi.

Yetkililer, özellikle cam ve metal yüzeylerin güneş ışığını yansıtarak yangın riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Orman Yangınlarına Karşı Teknik Mücadele de Sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü yalnızca farkındalık çalışmalarıyla değil, sahadaki teknik önlemlerle de mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda:

yangın emniyet şeritlerinin bakımı

orman yollarının açık tutulması

müdahale hatlarının hazır hale getirilmesi

yangına dayanıklı ağaç türleriyle ağaçlandırma

tarım ve orman alanları arasında tampon bölgeler oluşturulması

gibi çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yaz Öncesi Kritik Uyarı

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte insan kaynaklı yangın riskinin ciddi şekilde yükseldiğini vurguluyor.

Özellikle piknik alanlarında, yol kenarlarında ve ormanlık bölgelerde bırakılan küçük bir atığın bile büyük felaketlere yol açabileceği belirtiliyor.