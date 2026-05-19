Yasa Dışı Bahis İçin Devlet Alarmda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, devletin bu alanda çok yönlü ve kararlı bir mücadele yürüttüğünü ifade etti.

“20 Milyar Dolardan 60 Milyar Dolara Kadar Ulaşıyor”

Yasa dışı bahis ekonomisinin büyüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, bu alanın kayıt dışı olması nedeniyle net rakam vermenin zor olduğunu söyledi.

Ancak farklı değerlendirmelerde yasa dışı bahis hacminin 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar ulaştığının ifade edildiğini belirten Yılmaz, bu tehdide karşı kapsamlı hazırlık yapıldığını kaydetti.

Çok Boyutlu Eylem Planı Devrede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadelenin yalnızca adli süreçlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Yeni mücadele planında şu başlıkların yer aldığı belirtildi:

finansal takip mekanizmaları

iletişim stratejileri

dijital denetim sistemleri

uluslararası iş birlikleri

hukuki düzenlemeler

önleyici sosyal politikalar

Yapay Zeka Destekli Denetim Başladı

Mücadelede teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirten Yılmaz, MASAK başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Özellikle yapay zeka destekli denetim sistemlerinin devreye alındığını açıklayan Yılmaz, son dönemde sahada önemli sonuçlar alındığını ifade etti.

“Sadece Ekonomik Değil, Sosyal Bir Tehdit”

Yılmaz, yasa dışı bahsin yalnızca maddi boyutuyla değil, toplumsal etkileriyle de ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Bu yapıların:

aileleri olumsuz etkilediğini

gençleri bağımlılığa sürükleyebildiğini

kara para aklamayla ilişkilendirilebildiğini

organize suç yapılarıyla bağlantılı olabildiğini

terör finansmanı riski taşıdığını

vurguladı.

Dijital ve Uluslararası Mücadele Güçleniyor

Yasa dışı bahis ağlarının büyük bölümünün internet üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılarla faaliyet gösterdiğini belirten Yılmaz, bu nedenle uluslararası iş birliğinin kritik önemde olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı’nın da sürece dahil edildiği ve ilgili ülkelerle temasların artırıldığı açıklandı.

Yeni Yasal Düzenlemeler Geliyor

Dijital suç yapılarının sürekli yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Yılmaz, bu nedenle hukuki altyapının da sürekli güncellendiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı tarafından bazı düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini, yeni adımların ise hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.