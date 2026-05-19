Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı

Kutlama programı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra Milli İrade Meydanı’nda devam etti. Buradaki kutlamalara Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerden Büyük Beğeni Toplayan Performans

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 19 Mayıs 1919’un milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kutlamalarda gençlerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Gitar dinletisi, halk oyunları gösterileri ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Gençlerin enerjisi ve bayram coşkusu meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kırmızı beyaza bürünen meydanda 19 Mayıs’ın ruhu bir kez daha yaşatılırken, Kahramanmaraşlılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günü gurur ve coşkuyla kutladı.

Bayramın Anlamına Yakışan Kutlama

Kutlama programında sahne alan öğrenciler, hazırladıkları spor gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Disiplinli performansları ve enerjik gösterileriyle dikkat çeken öğrenciler, meydanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gençlerin sergilediği gösteriler, 19 Mayıs’ın ruhuna uygun görüntüler oluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde düzenlenen programda, birlik, beraberlik ve milli ruh ön plana çıktı.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kutlamalar, gençliğin enerjisini ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda hem duygu dolu hem de coşkulu anlar yaşandı.