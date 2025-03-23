Kahramanmaraş’ta pazar klasiği haline gelen ikinci el otomobil pazarı, bu hafta da vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Bayram öncesinde alışveriş telaşıyla kalabalıklaşan pazarda, araçları inceleyen vatandaşların çokluğu dikkat çekti.

Ancak ekonomik belirsizlik ve yükselen araç fiyatları nedeniyle otomobil alıcılarının tereddütlü davranması, satıcıları zor durumda bıraktı. Satış yapmak isteyenler, yüksek fiyatlardan dolayı alıcı bulmanın güçleştiğini ifade etti.

Pazardaki hareketliliğe rağmen işlem sayısının azlığı, sektördeki mevcut durumu bir kez daha ortaya koydu. Alıcılar bütçelerine uygun araç bulmakta zorlanırken, satıcılar piyasa koşulları nedeniyle bekledikleri satış rakamlarına ulaşamıyor.

Bayram öncesi yoğun ilgiye rağmen gerçekleşmeyen satışlar, otomobil piyasasındaki durgunluğu gözler önüne serdi. Yetkililer, piyasadaki dengenin sağlanması için ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ’TA PAZAR KLASİĞİ HALİNE GELEN İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI, BU HAFTA DA VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜ. SATIŞ YAPMAK İSTEYENLER, YÜKSEK FİYATLARDAN DOLAYI ALICI BULMANIN GÜÇLEŞTİĞİNİ İFADE ETTİ.