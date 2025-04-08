İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili sonrası verileri paylaştı.

"Trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum" diyen Bakan Yerlikaya, meydana gelen kazalar olduğunu da söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre bayram tatili süresi boyunca meydana gelen kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.

10 bin 199 kişinin yaralandığı kazalarda ise Bakan Yerlikaya, hıza vurgu yaptı.

Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"4 MİLYON 957 BİN 939 ARAÇ DENETLENDİ"

Denetimlerde 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin görev alırken, 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yol denetlendi.



Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de alındı. 720 personel; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetledi.



1271 radar aracıyla, hız kontrolleri artırıldı. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yapıldı.



Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayısı da yüzde 30,6 artırıldı ve toplamda 4 milyon 957 bin 939 araç denetlendi.

"7 BİN 720 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU"

Bu denetimler sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘’eksiklikleri giderilinceye kadar’’ trafikten menedildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.





Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, her biri, ayrı ayrı bir can.



Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet, maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.

KAZALARIN NEDENLERİ

Kazaların en başta gelen nedeni "aşırı hız" oldu.

6 bin 268 kazanın yüzde 41’i ‘’hız ihlalinden’’ kaynaklandı. 74 can kaybından 44’ü ‘’aşırı hızdan’’ hayatını kaybetti.

Diğer sebepler arasında ‘’geçiş önceliği ihlali’’, ‘’arkadan çarpma’’,‘’şerit ihlali’’, ‘’dönüş kuralları’’ ve ‘’kırmızı ışıkta geçmek’’ oldu.

Yerlikaya, bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45’inin saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleştiğini açıkladı. Can kayıplarının da yüzde 44,6’sı yine aynı saat diliminde yaşandı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zira; trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir canın, belki de canların kurtulması demektir. Bir emniyet kemeri, bir tık sesi, bir ailenin dağılmasını engelleyebilir. Oysa, yetişeceğiniz yer için yaptığınız bir hız; bir yavrumuzun yetim kalmasına yol açabilir. Yaşadığımız her kaza bize; tekrar tekrar aynı dersi veriyor. Her biri için “keşke” dedik.



Ama “keşke”ler hayat kurtarmıyor. Hayatı, hayatlarımızı kurallar kurtarıyor. Dikkat kurtarıyor. Sorumluluk kurtarıyor. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Lütfen! Trafikte aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.

"CAYDIRICILIK GÜÇLENDİKÇE TRAFİK KAZALARI AZALACAKTIR"

Bakanlık olarak trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladıklarını da belirten Yerlikaya, "Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki denetimlerimiz arttıkça ve ‘’kural ihlallerine yönelik’’ caydırıcılık güçlendikçe trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"TRAFİK SADECE BİR ULAŞIM DEĞİL, HAYAT MESELESİDİR"

7/24 görev yapan ekiplere de teşekkür eden Bakan Yerlikaya, şunları aktardı: