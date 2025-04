İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili sonrası verileri paylaştı.

"Trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum" diyen Bakan Yerlikaya, meydana gelen kazalar olduğunu da söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre bayram tatili süresi boyunca meydana gelen kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti.

10 bin 199 kişinin yaralandığı kazalarda ise Bakan Yerlikaya, hıza vurgu yaptı.

Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"4 MİLYON 957 BİN 939 ARAÇ DENETLENDİ"

"7 BİN 720 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU"

Bu denetimler sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘’eksiklikleri giderilinceye kadar’’ trafikten menedildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.





Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, her biri, ayrı ayrı bir can.



Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet, maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.