İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin ikinci günü 16 Haziran Pazar 24 saatlik sürede 726 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1295 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi. Ekiplerin, 289 bin 700 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 18 bin 889 aracı hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.