Destici, “Ne HDP içindeki Ermeni milletvekili ne de CHP içindeki Ermeni ve PKK sevdalısı milletvekillerinin bu devlete, ülkeye ve bu vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Meclis de hazırlanan fezlekeleri bir an önce görüşecek, dokunulmazlıkları kaldıracak ve bunlar yargıya havale edilecekler. Bunun başka yolu yok. Ne HDP içindeki Ermeni milletvekili ne de CHP içindeki Ermeni ve PKK sevdalısı milletvekillerinin bu devlete, ülkeye ve bu vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz. Bunu da hep birlikte yapacağız. Bizler Cumhur İttifakı olarak devletin bekasını, varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önceleyerek hareket ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da asla taviz vermeyeceğiz."