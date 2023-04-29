BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Üsküdar Meydanı'nda partisinin seçim çadırı önünde konuştu.

Hiç kimsenin inancına, kültürüne, mezhebine, etnik kimliğine bakmadıklarını kaydeden Destici, şu ifadelere yer verdi:

"Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, kardeşliğinin yanında mı, ay yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyarak gururla İstiklal Marşımızı okuyor mu, biz buna baktık. Ama Kılıçdaroğlu mezhepçilik yapıyor ve daha da ileri gidiyor. Bizim bin yıldır kardeş olduğumuz Kürt kardeşlerimiz için 'Bütün Kürtleri terörist göstermeye çalışıyorlar.' diyor. Onun bütün Kürtler dediği PKK'lılar, HDP'liler, PYD'liler, YPG'liler. Evet biz PKK'yı terör örgütü, PKK'lıları da terörist olarak görüyoruz. Sen ne görüyorsun Kılıçdaroğlu? Bir de seni duyalım. İnanıyorum ki milletimiz, hem mezhepçilik hem etnik köken üzerinden bölmeye, ayrıştırmaya, kamplaştırmaya çalışıp, gayret edip, teröristlere prim verenlere 14 Mayıs'ta 'dur' diyecek Allah'ın izniyle."