Seçimin sağlıklı yapılabilmesi, vatandaşların oyunu kullanabilmesi için tarihin birkaç hafta öne alınmasının gündeme gelebileceğini kaydeden Destici, "Onun dışında muhalefetin söylediği gibi 6 Nisan'dan önce seçim yapılması söz konusu değildir. Hiç de gündemimizde olmamıştır." diye konuştu.

Destici, seçim kararını, Meclis 360 çoğunlukla alırsa 3 aylık bir zaman dilimi, Cumhurbaşkanı kararıyla alınırsa 2 aylık bir zaman diliminin gerekli olduğuna işaret ederek, "Ne Cumhur İttifakı ne de muhalefet 360'ı buluyor. Dolayısıyla Meclis'in seçim kararı alması gibi bir ihtimal yok şu anda. Seçim Yasasının uygulanması için 6 Nisan tarihini geçmesi gerekir. Burada bir uzlaşma olmayacağı için seçim kararını, Meclis değil Cumhurbaşkanı'mız alır. Orada da iki aylık süre zaten yeterlidir." değerlendirmesini yaptı.