2026 yılı yaklaşırken bedelli askerlik ücreti zammı gündemdeki yerini koruyor. Mevcut dönemde 280 bin 850 TL 64 kuruş olarak uygulanan bedelli ücreti, Ocak 2026 memur maaş zammının belirlenmesinin ardından yeniden güncellenecek. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı son üç aylık enflasyon rakamlarında…

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? (Olası Hesaplama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli ücretini 280.850,64 TL olarak duyurmuştu.

Yeni yıl ile birlikte bu tutar memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yeniden güncellenecek.

Eylül ayı itibarıyla oluşan tablo:

Enflasyon farkı: %2,38

Toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam: %13,64

Memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda bedelli ücreti:

► 319.186 TL

Bu rakam yıl sonu enflasyonuna göre yeniden yükselecek.

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Zaman Açıklanacak?

Bedelli askerlik ücretini belirleyen en kritik veri:

Memur maaş zammı (enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı)

3 Ocak 2026

TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla, memur maaş zammı kesinleşecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığı katsayıları güncelleyerek yeni bedelli ücretini açıklayacak.

Bedelli Askerlik Ücreti Nereye Yatırılır?

Bedelli askerlik ödemesi peşin yapılır ve aşağıdaki kurumlara yatırılabilir:

Ziraat Bankası

VakıfBank

Halkbank

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Defterdarlıklar

Malmüdürlükleri

Ödeme için yalnızca T.C. Kimlik Numarası beyanı yeterlidir.

Bedelli Askerlik Ücreti Taksit Yapılıyor mu?

Hayır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’na göre bedelli askerlik ücreti taksitsiz ve peşin olarak ödenmektedir.

2026 Bedelli Askerlik Ücreti İçin Beklenen Zam Oranı

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre:

Yıl sonu enflasyon tahmini: %29

Memur 6 aylık enflasyon farkı: %5,3

Toplu sözleşme zammı ile toplam artış: %16,88

Bu tahmine göre bedelli askerlik ücretinin Ocak 2026’da 320 bin TL bandını aşması bekleniyor.

Kesin tutar 3 Ocak’ta açıklanacak.