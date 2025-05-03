Gün batımının ardından görevlerine başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin canlı caddelerinden sessiz sokaklarına dek uzanan geniş bir alanda huzur ve güveni tesis etmek amacıyla çalışıyor.

Bekçiler, sokaklarda attıkları her adımla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Türkiye'nin Huzuru" vizyonu doğrultusunda vatandaşların huzur ve güven ortamına katkı sunuyor, gece boyunca süren devriyeleriyle suça karşı caydırıcı rol üstleniyor.

Akşam saatlerinde karakoldan çıkarak sorumlu oldukları bölgelere ulaşan bekçiler, telsiz anonslarıyla göreve başladıklarını bildirdi.

Bekçiler ikili, üçlü ve dörtlü gruplar halinde yaya devriye faaliyeti yürüttü. Devriye sırasında kapalı iş yerlerinin kepenkleri el fenerleriyle kontrol edilerek güvenlik tedbirleri yerinde gözden geçirildi.