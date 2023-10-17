Sosyal medya fenomeni "Benekli Ayhan" olarak bilinen Ayhan Koç, 17 Ekim 2023 tarihinde Isparta'da sokak ortasında dakikalarca dayak yedi.

Ayhan Koç, bir iş yerinden çıkarken, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganlar, Koç'u yumruklayarak ve tekmeleyerek dakikalarca dövdü. Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Koç, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, olayın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ayhan Koç, Ankaragücü taraftarı olarak tanınıyor. Koç, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Koç'a yapılan saldırı, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, saldırıyı kınayarak, Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koç, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimlikleri belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradım. Aldığım darbeler sonucu baygınlık geçirdim. Hastaneye kaldırıldım ve sağlık durumum iyi. Saldırganları yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor" dedi.