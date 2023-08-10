Beşiktaş ile Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3. eleme turu ilk karşılaşmasını Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini, 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan attı.

Neftçi Bakü'nün tek göülünü 79. dakikada Lebon attı.

Rövanş karşılaşması İstanbul'da 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

İlk yarının önemli anları

Gol14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Gol 23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.



30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.

40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

60. dakikada Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onur Bulut'tan önce kaleci Brkic meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top yeniden Muleka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Gol62. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Önde yapılan baskı sonrasında Neftçi Bakü savunması hata yaptı. Yapılan pas hatası sonrasında penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Salih Uçan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



Gol 79. dakikada Neftçi Bakü farkı 2'ye düşürdü. Onana'nın kısa kalan pasında topu önünde bulan Olanare savunma arkasına sarkan Ozobic'i gördü. Ceza sahası son çizgisinde Amartey'den topu kurtaran Ozobic'in yerden pasında müsait durumdaki Lebon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

87. dakikada Neftçi Bakü ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Makhmudov'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

88. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Lebon, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ozobic'in vuruşunda Onur Bulut çizgi üzerinde gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Netfçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.

Stat: Neftçi Arena

Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)

Neftçi Bakü: Brkic - Zulfugarli (Dk. 46 Koffi), Matias, Tamas, Salahli (Dk. 46 Olanare), Jaber, Makhmudov, Yusifli (Dk. 46 Ozobic), Saief, Shinyashiki, Lebon (Dk. 90+5 Hajiev)

Beşiktaş: Mert Günok - Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş (Dk. 64 Onana), Hadziahmetovic (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 77 Rebic), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 89 Oğuzhan Akgün), Aboubakar (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 14 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 23 Muleka (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Jaber, Saief, Makhmudov (Neftçi Bakü) - Rosier (Beşiktaş)