Kritik Karşılaşma Cumartesi Günü
Kahramanmaraş futbolunun gururu AKEDAŞ İstiklalspor, ligin 31. haftasında sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.
📍 Mücadele, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak.
🗓️ Tarih: 4 Nisan 2026 Cumartesi
⏰ Saat: 13.00
Karşılaşma, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Son Haftalarda Düşüş Var
Kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda istediği sonuçları alamadı.
Son 4 maçta:
- 3 mağlubiyet
- 1 beraberlik
alan temsilcimiz, bu kötü gidişata son vermek istiyor.
Hedef: Play-Off Hattını Korumak
Play-off potasında yer alan İstiklalspor, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Teknik ekip ve oyuncuların maça yüksek motivasyonla hazırlandığı öğrenildi.
Takımların Son Durumu
Ligde 30 hafta sonunda:
🔴 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor
- 18 galibiyet
- 4 beraberlik
- 8 mağlubiyet
- 58 puan (5. sıra)
🔵 Fethiyespor
- 10 galibiyet
- 9 beraberlik
- 11 mağlubiyet
- 39 puan (12. sıra)
Kahramanmaraş Kenetlendi
Şehirde karşılaşmaya büyük ilgi oluşurken, taraftarın desteğiyle İstiklalspor’un sahadan 3 puanla ayrılması bekleniyor.
Bu mücadele, hem play-off hattı hem de moral açısından sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
Maçı CANLI izlemek için aşağıdaki bağlantıya da tıklayabilirsiniz:
https://yaay.com.tr/profile/yaayspor/post/38109174