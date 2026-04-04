Kritik Karşılaşma Cumartesi Günü

Kahramanmaraş futbolunun gururu AKEDAŞ İstiklalspor, ligin 31. haftasında sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.

📍 Mücadele, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanacak.

🗓️ Tarih: 4 Nisan 2026 Cumartesi

⏰ Saat: 13.00

Karşılaşma, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Son Haftalarda Düşüş Var

Kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Son 4 maçta:

3 mağlubiyet

1 beraberlik

alan temsilcimiz, bu kötü gidişata son vermek istiyor.

Hedef: Play-Off Hattını Korumak

Play-off potasında yer alan İstiklalspor, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Teknik ekip ve oyuncuların maça yüksek motivasyonla hazırlandığı öğrenildi.

Takımların Son Durumu

Ligde 30 hafta sonunda:

🔴 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor

18 galibiyet

4 beraberlik

8 mağlubiyet

58 puan (5. sıra)

🔵 Fethiyespor

10 galibiyet

9 beraberlik

11 mağlubiyet

39 puan (12. sıra)

Kahramanmaraş Kenetlendi

Şehirde karşılaşmaya büyük ilgi oluşurken, taraftarın desteğiyle İstiklalspor’un sahadan 3 puanla ayrılması bekleniyor.

Bu mücadele, hem play-off hattı hem de moral açısından sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

