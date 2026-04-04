"Millî Mücadele yıllarında gösterdiği eşsiz kahramanlık, sarsılmaz inanç ve vatan sevgisiyle tarih yazan şehrimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş’ımızın, İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 101. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyoruz.

İşgal yıllarında büyük bir cesaret ve kararlılıkla vatanını savunan bu aziz şehrin insanları; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsızlık mücadelesinde önemli bir destan yazmıştır. İmkânsızlıklar içinde verilen bu mücadele, milletimizin özgürlüğe olan bağlılığının ve istiklal azminin en güçlü örneklerinden biridir.

Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla simgeleşen bu direniş, kısa sürede tüm şehre yayılmış ve halkımız tüm zorluklara rağmen vatanını savunmaktan geri durmamıştır. Bu büyük mücadele, sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığını da gözler önüne sermiştir.

Gösterilen kahramanlık ve fedakârlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdir edilmiş ve 5 Nisan 1925 tarihinde şehrimize İstiklal Madalyası verilerek bu onurlu mücadele taçlandırılmıştır. Bu anlamlı madalya, Millî Mücadele’de ortaya konulan cesaretin ve vatan sevgisinin simgesi olarak tarihimizdeki yerini almıştır.

Aradan geçen yıllara rağmen bu toprakların istiklal ruhu canlılığını korumakta; ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve fedakârlık bugün de bizlere ilham vermektedir. Bu şanlı miras yalnızca şehrimiz için değil, milletimizin ortak hafızasında da önemli bir yer tutmakta ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin unutulmaz bir simgesi olarak yaşatılmaktadır.

Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi