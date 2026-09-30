Sermaye piyasalarında 7 şirkete ait 131 fonun tasfiye edilmesi ve başlatılan geniş kapsamlı adli/idari soruşturmalar Türkiye gündemindeki yerini korurken, Beştepe’den piyasaları yakından ilgilendiren hamle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek 2.5 saat süren bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız kazanç sağlayanlara yönelik adli süreçlerin tavizsiz süreceğini belirtirken, temel önceliklerinin "yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin adil şekilde, hızla yapılması" olduğunu vurguladı.

Toplantıda alınan 5 kararı açıklayan İletişim Başkanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: