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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Uluborlu'ya bağlı İnhisar köyünde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.