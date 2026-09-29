Türkiye gündemini sarsan fon soruşturması ve piyasalardaki usulsüzlüklere karşı devletin en üst kademesi harekete geçti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 farklı şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı vermesi ve yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüphelinin tutuklanıp mal varlıklarına el konulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dev bir ekonomi zirvesi gerçekleşiyor.

Saat 14.00’te Beştepe’de Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından fon krizine ilişkin net mesajlar vererek bugün için işaret fişeğini yakmıştı. Erdoğan’ın "Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim" ifadelerinin ardından gözler Beştepe’ye çevrildi. Kritik zirvenin saat 14.00 sularında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunun Hesabını Verecekler"

Dünkü Kabine sonrası vatandaşın birikimine göz koyanlara karşı kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir."

İdari ve Hukuki Reformlar Masada

Bugünkü toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda;

Sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlayan yapay piyasa oluşturma hareketlerine karşı alınacak tedbirler,

Yatırımcıların mağduriyetini önleyecek hukuki ve idari düzenlemeler,

Denetim mekanizmalarının ve SPK mevzuatının daha sıkı hale getirilmesi konuları masaya yatırılacak.

Öte yandan, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) de sürece dahil olması bekleniyor. Siyasi partilerin ortak mutabakatı ile fon krizini ve sermaye piyasasındaki usulsüzlükleri araştırma komisyonu kurulabileceği belirtiliyor.