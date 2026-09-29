Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada çok önemli gelişmeler yaşandı. İkinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyadaki tutuklu sayısı 55’e ulaştı.

Arama-Kurtarma Sürecindeki İhmal ve Yanıltmalar Tek Tek Dosyada

Soruşturma dosyasında, helikopterin düştüğü günden itibaren yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını kasten zafiyete uğratan, yanlış yönlendiren ve asılsız bilgi yayan isimlerin rolleri açıkça ortaya konuldu:

Kalkış Emrini Vermeyen Emekli Albay: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili olan emekli albay A.G’nin, Merzifon’daki arama-kurtarma ekibine zamanında kalkış emri vermeyerek süreci geciktirdiği saptandı.

"Sağ Kurtarıldı" Yalanını Yayanlar: Dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü A.O.D. ve Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü İ.D’nin, helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu’nun sağ olduğu yönünde asılsız bilgi notları hazırlatarak basına ve birimlere yayılmasını sağladığı belirlendi.

Yanlış Koordinat ve Göksun Kaymakamı: Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı H.T’nin arama ekiplerini bilinçli olarak yanlış koordinatlara yönlendirdiği; dönemin Göksun Kaymakamı C.D’nin ise bu yanlış yönlendirmelere kasten göz yumduğu tespit edildi.

İlk Ulaşan Birlik Komutanı da Listede: Olay günü binbaşı rütbesiyle bölgeye ilk ulaşan askeri birliğin komutanı A.Ü. hakkında da adli işlem yapıldı.

Helikopterin Cihazlarını Söken Kişi FETÖ "Mahrem İmamı" Çıktı

Dosyanın en kritik detaylarından biri ise düşen helikopterdeki kaza kırım ve seyrüsefer cihazlarını söken M.T. hakkındaki tespitler oldu. Cihazları söktüğü belirlenen M.T'nin, FETÖ iltisaklı bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast için Marmaris’e giden timdeki eski bir askerin "mahrem imamı" olduğu belirlendi.

Algı Operasyonu Yapan Tanıklar Deşifre Oldu

Olayı Ergenekon soruşturmasıyla ilişkilendirerek olayın MİT ve Ergenekon tarafından gerçekleştirilen bir suikast olduğu yönünde yalan tanıklık yapan Ü.K. ve E.Ö’nün de soruşturmanın aydınlatılmasını engellemek amacıyla FETÖ lehine organize hareket ettikleri soruşturma dosyasına girdi.