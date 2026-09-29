Türkiye Büyük Millet Meclisi, verilen aranın ardından 1 Ekim Salı günü kapılarını açarak yeni yasama yılına resmi olarak başlıyor. Milyonların gözü kulağı TBMM Genel Kurulu'na çevrilmişken, Ekim ayı içerisinde ele alınması ve yasalaşması beklenen dev reform paketi ve yasa tasarılarının detayları ortaya çıktı.

1. Kızılay Kanunu Genel Kurul’a Geliyor

Yasal çerçevelerin netleştirilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Kızılay Kanunu teklifinin, yeni dönemin ilk haftalarında Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

2. Fon Soruşturması İçin Meclis Komisyonu Masada

Kamuoyunun yakından takip ettiği "Fon Soruşturması" ve bağlantılı iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

3. Airbnb, Booking ve TravelGo’ya İzin Şartı

Dijital konaklama ve turizm platformlarına yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. Airbnb, Booking ve TravelGo gibi popüler platformlar üzerinden yapılan kısa süreli kiralamalar ve rezervasyonlar için Bakanlık onaylı ruhsat ve izin alma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

4. Sigara Satış Noktalarına Yeni Kısıtlama

Tütün ürünleriyle mücadele kapsamında satış noktalarında yeni bir döneme giriliyor. Sigara paketlerinin market ve büfelerdeki görünürlüğünün tamamen azaltılması, stantların ve kasa arkasındaki sergileme alanlarının kapatılmasına yönelik düzenleme Meclis'te ele alınacak.

5. 13. Yargı Paketi: Nafaka ve Boşanma Süreçleri Değişiyor

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 13. Yargı Paketi’nin Ekim ayı içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paket kapsamında; süresiz nafaka uygulaması, boşanma davalarının sürelerinin kısaltılması ve genel yargılama sürelerinin hızlandırılmasına ilişkin radikal adımlar yer alıyor.

6. Sosyal Medyaya e-Devlet ile Giriş Dönemi

Dijital mecralarda sahte hesapların ve siber suçların önüne geçilmesi amacıyla devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Sosyal medya platformlarına üyelik ve giriş süreçlerinde e-Devlet entegrasyonu üzerinden kimlik doğrulaması yapılması zorunluluğu gündeme gelecek.