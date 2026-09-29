Osmaniye’de görev yaptığı okulun bahçesinde husumetli olduğu yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili (50) cinayetinde adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.

Dün Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana gelen feci olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı A.E. Bilgili’nin (41) sorgusu tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan A.E. Bilgili, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının "şizofreni" tanısı bulunduğu ve amcası Mehmet Bilgili ile aralarında önceden gelen bir husumet olduğu öğrenildi.