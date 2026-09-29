Osmaniye'de görev yaptığı okulun bahçesinde yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili (50), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze Hastane Morgundan Alındı

Dün yaşanan feci olayın ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan 50 yaşındaki edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili'nin naaşı, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne getirildi.

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Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine; merhum öğretmen Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende öğretmenlerinin fotoğrafını taşıyan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Ahad Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla omuzlara alınan Mehmet Bilgili'nin naaşı, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.