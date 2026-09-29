Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehanedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli R.Y. (70) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki kahvehaneye tüfekle ateş açılması sonucu 5 kişi yaralanmış, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A. (71) kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüphelinin saldırıda kullandığı silahı bir evin bahçesine atılmış bulmuş, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.