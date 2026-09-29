İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı yollardan

Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin bir akaryakıt istasyonu önünde durdurduğu araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 5 erkek, 10 kadın ve 14 çocuk yakalandı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi, gözaltına alındı.