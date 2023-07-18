Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, dün, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ABD'ye davet ettiği yönündeki İsrail tarafının yaptığı açıklamayla ilgili görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağıyla ilgili sorulara ilişkin Jean-Pierre, görüşmeye ilişkin karşılıklı olarak ekiplerin düzenlemeleri yapacağı yanıtını verdi.

Jean-Pierre, bu kapsamda şu anda paylaşacak bilgileri olmadığını söyleyerek, görüşmeyle ilgili "bilgi verme konusunda ABD tarafının çekingen davrandığıyla" ilgili yorumu da reddetti.

İki liderin, bu senenin sonuna doğru ABD'de bir araya geleceğini doğruladıklarını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin nerede ve nasıl olacağını düzenlemenin biraz zaman aldığını vurguladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'yu ABD'de görüşmeye davet ettiği, Netanyahu'nun olumlu yanıt verdiği ve karşılıklı ekiplerin bu konuda takvimin belirlenmesi için çalışmalara başlayacağı belirtilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Netanyahu'nun ülkeye davet edildiği bilgisine yer verilmemişti.

İsrail'in "Kanal12" televizyonu, Biden-Netanyahu görüşmesinin eylülde New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı'nda gerçekleşebileceği bilgisini paylaşmıştı.