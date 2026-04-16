Türkiye’yi Yasa Boğan Saldırı

Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırı, tüm Türkiye’yi derin üzüntüye boğdu. Ayser Çalık Ortaokulu’nda 16 yaşındaki Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti.

Süreç Çok Yönlü Yürütülüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğu belirtildi. Sürecin güvenlik, adli, idari ve eğitim boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, mülkiye ve polis başmüfettişlerinin görevlendirildiği, adli sürecin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur ailelere yönelik destek ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Okul Güvenliği Masaya Yatırılacak

Toplantıya Yusuf Tekin’in de katılacağı belirtilirken, okulların ve çevresinin güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin detaylı şekilde değerlendirileceği ve gerekli adımların hızla hayata geçirileceği vurgulandı.

Provokasyon ve Dezenformasyona Karşı Uyarı

Açıklamada ayrıca, yaşanan acı olay üzerinden provokasyon üretmeye, dezenformasyon yaymaya ve toplumu kışkırtmaya çalışanlara karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Siber suçlar ve güvenlik birimlerinin sahada ve dijital ortamda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

“Önceliğimiz Çocukların Güvenliği”

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almasının en temel öncelik olduğunu vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.