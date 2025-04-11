Elbistan ilçesinde yaşayan 9 çocuk annesi 57 yaşındaki Safiye Muslu, 12 yıl önce bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Elbistan Devlet Hastanesi'nde safra kesesindeki taşın koledok kanalına (safra kanalı) düşmesi nedeniyle böbreğinde sorun olduğunu öğrendi.

Muslu, sevk edildiği Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından kısmen iyileşti ancak hastalığı yeniden nüksedince diyaliz tedavisi görmeye başladı.

8 yıldır diyaliz tedavisi gören Muslu'ya, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde nakledildi.