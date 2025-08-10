Kaza Beyşehir-Antalya Karayolunda Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre, Ümit G. yönetimindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde seyir halindeyken beton elektrik direğine çarptı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 Yaralı İl Merkezine Sevk Edildi

Durumu ağır olan 3 yaralı, Beyşehir’deki ilk tedavilerinin ardından Konya il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.