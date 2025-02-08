Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda, hem akademik başarıları değerlendirme hem de başarılı öğrencilere destek sağlama hedeflendi.

Beyza Eğitim Kurumları yetkilileri, sınav sonuçlarına göre başarılı öğrencilere çeşitli oranlarda burs imkanı tanınacağını ve bu süreçte öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek için de çeşitli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Sınav sırasında velilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında ise, kurumun eğitim vizyonu ve başarı odaklı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü’nün düzenlediği bursluluk sınavı, Kahramanmaraş’taki eğitim standartlarını yükseltme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.