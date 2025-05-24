Beyza Okulları Enderun Kampüsü’nün bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte; konserler, geleneksel çocuk oyunları, robotik kodlama sunumları, deneyler ve bilimsel projeler yer aldı. Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı projeler, veliler ve davetliler tarafından ilgiyle incelendi.

Şenlikte, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı bilimsel projeler sergilendi. Özellikle dikkat çeken deney sunumları, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini gözler önüne sererken, eğlenceli etkinliklerle hem çocuklara hem ailelere unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Beyza Okulları Kurucu Genel Müdürü Cevdet Kabakcı, “Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin akademik yönlerinin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem aileler hem de çocuklarımız için verimli ve keyifli bir gün oldu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bilim ve Bahar Şenliği, öğrenci ve velilerin yoğun katılımı, renkli görüntüler ve coşkulu anlarla sona erdi. Beyza Okulları, bu tür etkinliklerle öğrencilerine çok yönlü gelişim fırsatları sunmaya devam ediyor.