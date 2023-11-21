6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından mühendislik disiplinini uyguladığı yapılarındaki sağlamlıkla dikkatleri üzerine çeken Yüksek Mühendis Alper Akbaş, aynı disiplinle, hem ilçesine hem de ilçe halkının yaşam refahına katkı sunacak.



Ak Parti Teşkilatında görevindeki her zaman koruduğu ince çizgisini hemşerilerinin desteğiyle Onikişuat’a taşımak isteyen başarılı mühendis Akbaş, Ak Parti Onikşubat Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaat formunu Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’ya teslim etti. Müracaat formunu teslim alan Kara; “1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı dönemindeki başarısını biliyoruz. Aynı ruhla yola çıkan Belediye Başkan Aday Adaylarımızı tebrik ediyorum. Böylesi bir süreçte zor bir göreve talip oldular. Bu fedakârlıklarını çok kıymetli buluyorum.” Dedi.

Yıllardır Ak Parti çatısı altında hizmet eden ve son olarak da Ak Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Aday Adayı Alper Akbaş ise asrın felaketinin ardından ilçesinin yeniden ihyası için göreve talip olduğunu belirti. Parti teşkilatı ve meclis üyeliğinde hizmet ettiği ilçesine duyduğu sorumluluğu yerine getirmek için çaba harcadığını ve harcamaya da devam edeceğini dile getiren Akbaş, “İlçemizin durumunu biliyorum, deprem sürecinde hemşerilerimizin yaşadığı sorunlara da yakinen hakimim. Tüm sorunları bilgi birikim ve mühendis disipliniyle çözeceğime inanıyorum. Hemşerilerimizle el ele vererek ilçemizin depremden kaynaklı sıkıntılarını giderip ilçemizi her yönüyle toparlayacağız. Modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için büyük gayret göstereceğiz.” dedi.



ALPER AKBAŞ KİMDİR

Eğitim ve İş Hayatı;

1980 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elbistan İlçesinde tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini bitirdi. (1999-2003).

Yüksek Lisans Eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesinde 2005 yılında bitirerek Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisi Unvanını aldı. Yüksek Lisans Tezi olarak "İstanbul Su Kaynakları ve Melen Projesi İncelenmesi" adı altında tez çalışması yayınladıktan sonra; 2005 yılında askerlik görevini tamamladı. 2002 yılında Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine yerleşmiş bulunan ailesinin yanında iş hayatına başladı. 2020 yılında evlendi. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 21 yıldır ikametini sürdürmeye devam etmektedir.



Mesleki kariyeri;

İş hayatına 21 yıldır yaşadığı Kahramanmaraş’ta devam etmektedir. Çalıştığı ve tamamladığı başlıca projeler şu şekildedir;

Kahramanmaraş Karasu İçme Suyu inşaatı projesinde saha mühendisi ve idari koordinatör olarak başlayarak Kahramanmaraş’ın içme suyu teminini başarılı bir şekilde getiren ekibin bir parçası olarak şehrine hizmet etti.

Kahramanmaraş Ilıca Sarıgüzel Barajı Gövde Dolgusu inşaatı ve Hacınınoğlu Barajı ulaşım yolları başta olmak üzere çok sayıda DSİ baraj, gölet ve taşkın koruma projelerinin inşaatını tamamladı.

Diğer taraftan inşaat yüksek mühendisi olarak okul inşaatları, sağlık tesisleri, konut projeleri, yol inşaatları yapım işlerini ve çeşitli kurumların projelerinin inşaasını gerçekleştirdi. Özellikle altyapı işleri konusunda uzun yıllardır sektörde hizmet veren ve aile şirketleri olan inşaat firmasında yönetici olarak çalışmaktadır.



Siyasi Kariyeri;

2004 mahalli idareler seçimlerinden bu yana tüm seçimlerde partinin çeşitli kademelerinde görevler alarak seçim kampanyalarında çalıştı. 2014 yılı Ocak ayından 2015 yılı Aralık ayına kadar Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği ve ilçe Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2019 yılında yapılan "Mahalli İdareler Seçimi" sonucunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

2019-2023 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

• Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği (1999-2003)

• Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi –Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği (2003-2005)

SİYASİ DENEYİMİ

• 16.01. 2014-17.01.2015 Ak Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyesi- Elbistan İlçe Koordinatörü

• 17.01.2015-24.12.2015 Ak Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyesi

Ak Parti Tarafından Görevlendirildiği Seçimler;

• 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri

• 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri

• 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

• 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri

• 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

• 7 Haziran 2015 Genel Seçimi

• 1 Kasım 2015 Genel Seçimi

• 16 Nisan 2017 Halk Oylaması

• 24 Haziran 2018 Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

• 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

• 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi