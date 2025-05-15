BİM 16 Mayıs Cuma Aktüel Ürünler Listesi

Bu haftanın kataloğunda elektronik ürünlerden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler yer alıyor. BİM mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürünler, stoklarla sınırlı olduğundan erken saatlerde tükenebilir.

3791039 374Fd05964730F627576589C0E0Df25A 640X6403791039 63D592439B5812F0F7030B41Bf9Cfb3E 640X640

Öne Çıkan Aktüel Ürünler:

  • Dijitsu 43" Full HD Android TV – Uygun fiyat avantajı ile teknoloji severlere özel.

  • Fakir Saç Kurutma Makinesi – Yüksek performans ve modern tasarım.

  • Cam Ankastre Set – Şık ve fonksiyonel mutfaklar için.

    Her satırı korkunç! İtfaiye erinin ailesini öldürme planı...
    Her satırı korkunç! İtfaiye erinin ailesini öldürme planı...
    İçeriği Görüntüle

  • Paşabahçe Mutfak Ürünleri – Her eve lazım cam ürünlerde büyük indirim.

  • Tekstil Ürünleri – Yaz sezonuna özel nevresim takımları, havlular ve daha fazlası.

3791039 9Bff0Dcb0D63C929Aa4Eec4D86C42A95 640X6403791039 1Faf39942206A5D1Aa7802036Beccf44 640X640

BİM Mayıs Ayına Özel Cuma Fırsatları

Mayıs ayına özel hazırlanan bu aktüel ürünler listesi, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli alışverişin kapılarını aralıyor. Özellikle yaz hazırlıkları yapanlar için ideal ürünlerin yer aldığı bu katalog, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

3791039 8Eef2E3967C816C9De8Aae5836Af2Bd4 640X6403791039 E06Bd71C9Ab4Adaf4E80Cadff4232274 640X640

Alışverişe Çıkmadan Önce BİM Kataloğunu İnceleyin!

BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ile sunulan indirimli ürünler yalnızca Cuma günü ve stoklarla sınırlı olarak satışta olacak. Bu yüzden alışveriş planınızı yapmadan önce kataloğu inceleyerek fırsatları kaçırmamakta fayda var.

3791039 1De1Db77Ed009A681B1E3Dd03C35E717 640X6403791039 8D7Afe09963D4140Aded507A667Db96E 640X640