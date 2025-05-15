BİM 16 Mayıs Cuma Aktüel Ürünler Listesi

Bu haftanın kataloğunda elektronik ürünlerden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler yer alıyor. BİM mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu ürünler, stoklarla sınırlı olduğundan erken saatlerde tükenebilir.

Öne Çıkan Aktüel Ürünler:

Dijitsu 43" Full HD Android TV – Uygun fiyat avantajı ile teknoloji severlere özel.

Fakir Saç Kurutma Makinesi – Yüksek performans ve modern tasarım.

Cam Ankastre Set – Şık ve fonksiyonel mutfaklar için. Her satırı korkunç! İtfaiye erinin ailesini öldürme planı... İçeriği Görüntüle

Paşabahçe Mutfak Ürünleri – Her eve lazım cam ürünlerde büyük indirim.

Tekstil Ürünleri – Yaz sezonuna özel nevresim takımları, havlular ve daha fazlası.

BİM Mayıs Ayına Özel Cuma Fırsatları

Mayıs ayına özel hazırlanan bu aktüel ürünler listesi, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli alışverişin kapılarını aralıyor. Özellikle yaz hazırlıkları yapanlar için ideal ürünlerin yer aldığı bu katalog, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Alışverişe Çıkmadan Önce BİM Kataloğunu İnceleyin!

BİM 16 Mayıs aktüel kataloğu ile sunulan indirimli ürünler yalnızca Cuma günü ve stoklarla sınırlı olarak satışta olacak. Bu yüzden alışveriş planınızı yapmadan önce kataloğu inceleyerek fırsatları kaçırmamakta fayda var.