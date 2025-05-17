NATO standartlarında eğitim alan askerler, Türk ordusunun çeşitli zorlu durumlarda ihtiyacı olana uzanan "yaşam eli" oluyor.

Eğitimler kapsamında 10 bin fit irtifadan atlayış yapılıyor, 4 bin 500 fitte altimetre kontrolü ile paraşütler açılıyor.

Eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Binbaşı Emre Ercan, verilen eğitimlerin hem fiziki hem psikolojik açıdan çok yönlü olduğunu belirtti.

Kursiyerlerin meşakkatli bir süreçten geçtiğini ifade eden Binbaşı Ercan, "Her türlü doğa şartlarında, barışta ve savaşta tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumuna düşen personeli dost topraklara getirmek üzere eğitiliyorlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitirenler, kendilerini bekleyen en zor görevlerin dahi üstesinden gelecek şekilde harbe hazır olarak kıtalarındaki yeni görev yerlerine katılıyorlar." dedi.