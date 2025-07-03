Orta Çağ’ın En Büyük Hastanesi Olabilir

New York Post’ta yayımlanan habere göre, bölge Orta Çağ döneminde Kuzey İngiltere’nin en büyük hastanelerinden biri olarak bilinen St. Leonard’s Hastanesi’ne ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise yolun hemen altından eski hastaneye ait olduğu tahmin edilen tuğla yapılar ortaya çıkarıldı.

Arkeolojik Kazılar Derinleştiriliyor

Kazı alanı aynı zamanda İngiliz Reformu sonrasında kraliyet darphanesi olarak da kullanılmış; 19. yüzyılda ise bölge modern caddelerle yeniden şekillendirilmiş. York Şehir Konseyi’nden Kate Ravilious, bölgede Roma lejyonlarından kalan izler de dahil olmak üzere zengin bir arkeolojik miras bulunduğunu belirtti. Yeni keşiflerin çalışmaların süresini uzattığını fakat heyecan verici olduğunu dile getirdi.

York’un Tarihî Zenginlikleri Ortaya Çıkıyor

Bu keşif, geçtiğimiz aylarda York’ta gladyatörlerin aslanlarla dövüştüğüne dair bulunan kanıtların ardından geldi. Tarih meraklıları için büyük önem taşıyan bulgular, York’un yeraltındaki zengin tarihini bir kez daha gözler önüne seriyor.