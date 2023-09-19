Türkiye’nin Başarılı Şeflerinden Ömür Akkor, Anadolu’nun Geçmişten Bugüne, Yemeklerin İzinde Olacak Program “ Bir Zamanlar natolia” Çekimleri İçin Kahramanmaraş’a Geldi.

Ntv Ve Star Ekranlarında Ortak Yayınlanacak Programda, Anadolu’nun Kadim geçmişinde Kahramanmaraş’ın Yöresel Tarihi Anlatılacak.

Bu kapsamda çekim ekibi ile kapalı çarşı esnaflarını gezen Ömür Akkor, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini, ürünlerini ve tarihini ele alacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan şef ve yazar ömür akkor, çekimlerini gerçekleştirdikleri program hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında Ömür Akkor, Kahramanmaraş’a olan izlenimlerini anlattı.