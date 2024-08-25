Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü.

Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber gelirken, sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri olurken, 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 197 kişi kurtarıldığı belirtildi.

Kapadokya bölgesinde ise bazı araçlarda sel suları nedeniyle hasar oluştu.