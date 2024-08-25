Sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı Sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü.

Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber gelirken, sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri olurken, 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 197 kişi kurtarıldığı belirtildi. 

Kapadokya bölgesinde ise bazı araçlarda sel suları nedeniyle hasar oluştu.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR