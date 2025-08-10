2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kavgada Murat S., Mehmet Guli S., Murat S. ve Emel S. yaralandı. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Guli S. ve Murat S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Olay Yerinde İnceleme Yaptı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.