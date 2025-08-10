2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kavgada Murat S., Mehmet Guli S., Murat S. ve Emel S. yaralandı. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Guli S. ve Murat S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 400 Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı
İçeriği Görüntüle
Jandarma Olay Yerinde İnceleme Yaptı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.