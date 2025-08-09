Olay, Anadolu Mahallesi Atlıhan Sokak’ta akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bisikletiyle gezen A.A. isimli çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz çocuk, kafasını sert bir şekilde kaldırıma çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.