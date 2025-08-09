Olay, Anadolu Mahallesi Atlıhan Sokak’ta akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bisikletiyle gezen A.A. isimli çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz çocuk, kafasını sert bir şekilde kaldırıma çarptı.

Vlcsnap 2025 08 09 10H07M14S647

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Vlcsnap 2025 08 09 10H07M20S463

Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.