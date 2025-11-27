Dört kişilik aileden anne, baba ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği olayda kesin ölüm nedeni belli oldu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ailenin “böcek ilacı zehirlenmesi” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Raporda, olayla ilişkili olarak fosfin gazı zehirlenmesine işaret eden güçlü bulguların tespit edildiği vurgulandı.

Savcılığa Sunulan Raporda Fosfin Gazı Detayı

Dün savcılığa iletilen detaylı raporda, dört bireyin tamamında fosfin gazına bağlı zehirlenme belirtileri bulunduğu ifade edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, ölümde kullanılan böcek ilacının niteliği ve uygulama şartları da mercek altına alındı.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı 10’a Yükseldi

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı. Ardından otel sahibi ve bir çalışan hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Her iki şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte, dosya kapsamında tutuklu sayısı 10’a yükselmişti.

Ailenin alışveriş yaptığı midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildi.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Böcek ilacının kim tarafından uygulandığı, uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı ve binadaki havalandırma koşullarının ölüme etkisi gibi kritik başlıklarda incelemeler sürüyor.

Soruşturmanın, yeni deliller ışığında genişletilerek devam edeceği bildirildi.