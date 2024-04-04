Olay iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, eski dostu Beria Özden hakkında zehir zemberek iddialar ortaya attı.Ünlü isim eski dostu Beria Özden'in Yunus Emre ile şantaj yaparak evlendiğini iddia etti.